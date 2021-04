À cause des paquebots de croisière, l'air devient irrespirable à Marseille

À Marseille, malgré l'arrêt des croisières, les paquebots continuent de polluer. Depuis le début de la pandémie, les riverains se plaignent que l’air est devenu irrespirable "Quand le vent vient du sud, il m’arrive de ne pas pouvoir ouvrir les fenêtres car l’air est trop pollué. Ça sent une odeur de combustion", témoigne Michèle Rauzier, dont la maison surplombe le port. Même à quai, des volutes de fumée s’élèvent au-dessus des cheminées des navires, explique-t-elle.

Et pour cause, les moteurs auxiliaires continuent de fonctionner pour alimenter en électricité les marins confinés à bord depuis des mois. Ils sont entre 50 et 100 personnes sur chaque navire. "À bord, tout dépend de l'électricité, les douches, les lumières, les ordinateurs...", explique Marius Sema, un marin. Sauf qu'à cause de la pandémie, les navires sont plus nombreux et restent à quai 24 heures sur 24.