À la découverte de Batz, l’île aux tracteurs et ses activités agricoles

On s’attendait à y entendre seulement le bruit des mouettes et des vagues, mais sur cette île au large du Finistère, jusque dans les ruelles du village, le tracteur est le moyen de locomotion favori des habitants. "Ça sert pour tout. Pour les bagages, pour travailler”, nous confie Jean-Yves Le Baout, habitant de l’île-de-Batz.

Ici, la balade en bord de mer prend rapidement des airs de campagne lorsque les visiteurs empruntent les sentiers, ils découvrent une côte sculptée par les vagues et un paysage façonné par l’agriculture. Les premiers touristes de l’été débarquent à la période des pommes de terre primeurs, le légume emblématique de l’île-de-Batz. Sa récolte précoce, avant que le sucre ne devienne l’amidon, lui donne sa saveur unique. Plus qu’ailleurs, il n’est pas rare de rencontrer des agricultrices à la manœuvre. Ici, cultiver la terre est une histoire de femme.

Dans ce potager sur un lot de trois kilomètres carrés, à la terre sablonneuse et au climat doux, tout pousse plus vite qu’ailleurs. Il y a même trois récoltes par an. Et si cette terre est si fertile, c’est aussi parce que depuis toujours, les agriculteurs de l’île l’enrichissent avec des algues et leurs descendants n’ont rien changé. Au large de l’île, l’algue est aussi une richesse. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.