A la rencontre d'Annie Gunenbein, la seule médecin sur l'Île-de-Batz

Il y a un mois, les premiers cas de Covid ont été détectés sur l'Île-de-Batz. Un stress qu'il a fallu gérer seul avec les quatre infirmiers qui se relaient sur ce petit bout de terre. Au total, deux habitants ont été évacués et à ce jour, il n'y a plus aucun cas dans la commune. Il ne reste plus que la solitude à soigner. Cette dernière s'est renforcée avec ce deuxième confinement. Pour Annie, c'est une vie d'engagement et de sacrifice qu'elle mène sur l'île. Difficile pour elle de voir ses amis ou sa famille. Ses souhaits : trouver un collaborateur pour la seconder et voir grandir son petit-fils.