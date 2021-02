À la rencontre de ces Français fous de reptiles

Il n'a que dix ans, et déjà une idée bien précise de ce qu'il veut faire plus tard. Gabriel Lellouche veut devenir herpétologue et entomologiste, c'est-à-dire un spécialiste des reptiles et des insectes. Dans sa chambre, il élève des petits lézards, un gecko, des dendrobates et des grenouilles tropicales. De leur habitat naturel à leur alimentation, ces animaux n'ont aucun secret pour lui. Il a même créé sa chaîne YouTube pour partager sa passion.