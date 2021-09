À la rencontre de "Stève le phoque", nageur de l’extrême

Le double tour de Manhattan est l'un des défis les plus durs au monde. Il faut nager au milieu d'un trafic maritime incessant, contre des courants puissants et dans une eau ultra polluée qu'il faut éviter d'avaler. L'histoire de Sève n'est pas seulement celle d'un champion mais celle d'un homme à qui la natation a sauvé la vie.

Après une séparation qui lui a fait toucher le fond. Stève Stievenart est devenu "Steve le phoque", un super nageur capable de passer plus de 20 heures dans les eaux à moins de 20°C. Mais pour réaliser de tels exploits, le Calaisien passe son temps à s'adapter à ces conditions extrêmes. L'une de nos équipes a suivi le chemin du champion dans son dernier défi : boucler deux tours de l'île de Manhattan à New York. soit 100 km à la nage. Le nageur de Wimereux (Pas-de-Calais) a en tout parcouru plus de 90 km en 21h20 et franchi deux fois les 20 ponts qui entourent l’île new-yorkaise.