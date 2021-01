A quoi ressemblera l'année 2021 selon les astrologues ?

L'année dernière, à la même époque, les atsrologues étaient très optimistes. Ils ont notamment véhiculé des messages positifs tels que : "il y aura de la joie pour tout le monde" ou "le printemps amorcera une sorte d'état de grâce" et même "2020, c'est une année beaucoup plus douce, facile que 2019". Des prévisions ratées, puisque 2020 a semblé avoir subi un mauvais sort.

L'espoir, c'est auprès de Magda Cornière, voyante, que l'on a pu en trouver. Elle lit l'avenir dans le marc de café selon la tradition turque. "La France va recevoir encore de l'argent", a-t-elle affirmé. "Je suis une personne optimiste et j'aime donner une solution aux personnes", ajoute-t-elle. Et pour plus d'acuité, la médium fait appel à Beethoven. Magda prévoit une sortie de crise au printemps et même plusieurs victoires du PSG. L'avenir nous dira si son intuition était bonne.