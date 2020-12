VIDÉO - Un an après les inondations dévastatrices à Roquebrune-sur-Argens, la peur n'a pas reflué

Il y a un an jour pour jour, des pluies diluviennes s'abattaient sur Roquebrune-sur-Argens. Et comme à l'accoutumée, le fleuve Argens sortait de son lit, inondant toute la plaine et faisant six victimes. Pour les habitants traumatisés, l'urbanisation grandissante serait l'une des causes de la violence de ces crus, aux conséquences dramatiques depuis quelques années, et dont les stigmates sont encore visibles. Lors des inondations de l'année dernière, une équipe de TF1 avait été à la rencontre d'Aziz Benhrondam dont la maison, située dans un lotissement, avait subi de gros dégâts. Un an après, elle est retournée sur les lieux.

Le salon a repris une meilleure figure, avec un mobilier flambant neuf et des murs qui viennent d'être refaits. "C'est très récent. Les travaux ont été finis il y a un mois. Car avec le Covid, il a fallu attendre six mois pour que les travaux commencent, donc pendant cette période c'était le camping à la maison", raconte-t-il. Mais ce réaménagement tant attendu masque à peine les traces qui sont encore dans toutes les têtes. "Quand il pleut, on est traumatisé, on a peur. Et quand on est en vigilance, on est toute la nuit devant la fenêtre, on ne dort pas bien", poursuit-il.