Dans cette commune de l’Ariège, le masque n’est (presque) plus obligatoire

La prudence reste de mise et dans les rues, bon nombre d’habitants continuent de porter le masque, comme a pu le constater une équipe de TF1. "J’ai 80 ans et c’est pour être plus en sécurité", explique l'un d'eux. "Je le porte depuis déjà un an, alors cela ne me dérange pas de le garder", abonde un autre.

Pour autant, le maire de Tarascon, Alain Sutra, préconise la vigilance afin de ne pas avoir à faire marche arrière. "Le Covid est toujours là, je crois donc qu'il faut continuer de pratiquer les gestes barrières", souligne l'édile. Le port du masque reste cependant obligatoire sur les marchés et dans un périmètre de 50 mètres autour des établissements scolaires.