VIDÉO - À Villeneuve-Saint-Georges, les riverains nettoient les déchets charriés par la crue pour éviter l'arrivée des rats

Un an et demi après les inondations de 2016, la ville du Val-de-Marne a encore dû évacuer une partie de ses habitants, piégés par la montée de l'Yerres depuis dimanche dernier. Dans ce quartier, 150 personnes ont été évacuées et sont hébergées dans des gymnases de la ville, selon la préfecture du Val-de-Marne.





Dans la capitale, alors le niveau de la Seine devrait atteindre son pic maximal dans la nuit de dimanche à lundi, des amas de déchets et autres fragments de plastiques flottent à la surface, et s'entassent sur les terrasses submergées par l'eau du fleuve. "Il faudra entre une semaine et 10 jours pour que la Seine retrouve son niveau normal", a déclaré Rachel Puechberty, responsable en chef du pôle hydrométrie du ministère de la Transition écologique et solidaire, interrogée par LCI. Il sera alors temps de commencer le grand nettoyage.