VIDÉO - Abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes : 50 ans de discorde en 3 minutes

Il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. La question s'est posée depuis plus de cinquante ans, et Edouard Philippe et Emmanuel Macron ont finalement tranché pour le non. Ces dernières semaines, trois personnalités chargées par le président de la médiation sur ce sujet ont rendu un rapport mi-décembre. Signe de la difficulté du dossier, l'exécutif a semblé hésité jusqu'au dernier moment avant de livrer son verdict. Et, évidemment, cette décision fait des heureux et des mécontents. Car à force de traîner en longueur, le projet a créé une véritable scission entre les défenseurs et les opposants de cet aéroport. LCI revient sur les grandes étapes de ce dossier brûlant.