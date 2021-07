Abandons d'animaux : que risquent les maîtres ?

Alors, pour éviter que nos amis les bêtes soient trop souvent délaissés sur un bord de route, la SPA est sur le coup, et communique chaque année sur le sujet. Et si les incitations ne suffisent pas, c'est la loi qui prendra le relai. Elle prévoit déjà tout un panel de sanctions pour les maitres qui se rendraient coupables d'abandon d'animaux.

L'été est enfin là, et les Français essaient tant bien que mal d'en profiter malgré un contexte sanitaire pour le moins compliqué. Mais la période estivale donne parfois lieu aux véritables drames que sont les abandons d'animaux, malheureusement très courants : on en dénombre 100.000 chaque année en France.

Avant d'évoquer les peines encourues par les maitres, un constat s'impose d'abord : l'année 2021 est tristement exceptionnelle en matière d'abandons d'animaux et "bat tous les tristes records des années précédentes", déplore la SPA, dénonçant "les achats faciles et déresponsabilisant sur internet, comme sur le Bon Coin et dans les animaleries, qui ont eu lieu en 2020".

L'été et les semaines qui le précèdent sont particulièrement propices à ces abandons. Cette année, la tendance s'est ainsi accélérée en juin, avec un accroissement de 14% par rapport au même mois en 2019. L’augmentation la plus forte concerne les chats et les NAC - les nouveaux animaux de compagnie, comme les reptiles - dont le recueil a augmenté de 25% sur le mois de juin par rapport à 2019.