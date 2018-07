VIDÉO - Abeilles, oiseaux, insectes... que se passerait-il si certaines espèces vivantes disparaissaient ?

Si nous ne changeons pas nos habitudes, on estime que 40% des espèces vivantes auront disparu au milieu du XXIIe siècle. Les conséquences seraient terribles pour les êtres humains. Si on prend l'exemple des abeilles, principal pollinisateur sur notre territoire, si elles venaient à disparaître, c'est donc la production de fruits et légumes qui seraient en danger. Ainsi que d'autres animaux (les oiseaux) qui ne pourraient plus se nourrir d'abeilles ; des oiseaux qui sont eux-mêmes mangés par d'autres animaux plus gros (renards).





C'est donc tout un éco-système qui serait menacé si une toute petite espèce venait à disparaître.