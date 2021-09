Absentéisme et grève : y en a-t-il plus à Marseille que dans d'autres grandes villes ?

Alors, pour faire le tri, l'iFRAP a réalisé un palmarès de l'absentéisme dans les grandes villes. C'est un institut libéral connu pour dénoncer les abus de dépenses publiques. Cet organisme privé s'est basé sur les derniers chiffres publiés par les villes et selon ce classement, pour les 65 plus grandes villes de France, la moyenne d'absentéisme des agents municipaux est de 33,4 jours par agent et par an. C'est quasiment le double pour une entreprise privée. Marseille est au-dessus de cette moyenne avec 35,5 jours d'arrêt. Mais ce n'est pas la pire. Dans le top 3, on retrouve Saint-Denis, Toulon, et Mérignac. À l'opposé, la ville d'Orléans avec 19 jours d'absence qui fait figure de meilleur élève.