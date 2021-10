Abus sexuels dans l'église : les fidèles doivent-ils payer ?

Parmi les fidèles présents à la messe ce matin, la question fait débat, qui doit payer pour indemniser les victimes d'abus sexuels ? "Je me sens prêt, en effet, à participer tout simplement pour les soutenir matériellement et durablement", dit un fidèle. "Étant donné que c'est le clergé qui est indexé, je pense que c'est à l'Église catholique, malheureusement, d'indemniser les victimes", estime une femme. Ils ont été sollicités par le président de la conférence des évêques de France, Monseigneur de Moulins-Beaufort : "j'espère qu'un certain nombre de fidèles voudra bien venir nous aider. Nous portons ensemble la responsabilité des personnes victimes".

L'épiscopat rappelle que les édifices appartiennent à l'État et que l'église de France est déficitaire. Ses revenus, 500 millions d'euros par an viennent d'un côté des diocèses qui reçoivent les dons des fidèles uniquement destinés à financer le culte. De l'autre, les congrégations de religieuses et de moines pourraient revendre du patrimoine immobilier. Selon la supérieure de sœurs du Sacré Cœur de Jésus et membre du conseil d'administration du Corref, Sœur Anne Chapell, "il y a là une option de solidarité entre les instituts religieux masculins et féminins même si la grande majorité des abuseurs vient des instituts masculins".