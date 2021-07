TGV Atlantique : un agent SNCF tué dans un éboulement, le trafic "quasi normal" ce lundi

Dans le même temps, "des moyens de substitution ont été mis en œuvre" et "aucun voyageur ne sera laissé sans solution de voyage, et je les invite donc à contacter les agents de la SNCF ou à se renseigner des solutions possibles dans les trains", a encore déclaré le ministre, avant de préciser : "Nous avons été en mesure de refaire partir les circulations et notamment de remettre en œuvre le tunnel grande vitesse. Demain les circulations seront à peu près normales sur l'ensemble du réseau, notamment les réseaux sud-ouest et Atlantique".

Sur Twitter, un peu plus tôt, Jean-Baptiste Djebarri avait assuré que "les voyageurs seront évidemment remboursés."