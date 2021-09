Le pass sera-t-il obligatoire pour les activités extrascolaires ?

Dès le 30 septembre, le pass sanitaire sera obligatoire pour les plus de 12-17 ans. À cette date-là, les plus jeunes seront donc soumis aux mêmes règles que les adultes et devront présenter leur pass sanitaire pour aller aux restaurants, musées, cinémas, etc.

Jeudi dernier, 12 millions d'élèves ont retrouvé les chemins de l'école, mais le Ministère de l'Éducation l'avait annoncé : le pass sanitaire n'est pas obligatoire dans les différents établissements scolaires. Pour les activités extrascolaires, la donne sera différente.