Adoption : un confinement qui a du bon ?

Depuis un an, les adoptions se portent plutôt bien. Mais avec la crise sanitaire, les refuges et diverses associations ont dû s'adapter et se réorganiser. Et finalement, le bilan est positif. Avec la fermeture des refuges au public, les adoptions se font désormais sur rendez-vous. Une organisation qui a du bon. Les adoptions sont plus réfléchies et donc, réussies. Quid des démarches à suivre pour adopter un animal de compagnie ?