Aéroclubs de Poitiers : la maire veut leur couper les ailes

Sur ces avions, il n’est plus question de mettre les logos de la ville de Poitiers. Jean-Marie Arnault, président de l’aéroclub du Poitou à Biard (Vienne) explique : “C’est indécent de garder le logo de la ville, que l’on avait depuis x années”. Dans les deux aérodromes de la ville, c’est la douche froide, les subventions de la mairie seront réduites de moitié cette année 2021 et définitivement suspendues l’an prochain. La municipalité écologiste refusant désormais de financer des sports basés sur des ressources épuisables. Mais ce qui a fait bondir, c’est cette phrase prononcée pendant le conseil municipal alors que la maire, Léonore Moncond’huy, était interpellée par un défenseur de l’association “Rêves de gosses” qui permet à des enfants handicapés de voler : “Je pense que vous ne vous rendez pas compte aujourd’hui des rêves dont on doit préserver les enfants. L’aérien ne doit plus faire partie des rêves d’enfants aujourd’hui ”.