Aéronautique : des bijoux de l'aviation restaurés par des retraités passionnés

Sur le tarmac de Corbas (Rhône), pas de pointe à 1 200 km/h. Ce qui fait décoller ces retraités, c'est de veiller sur leurs jojos : Mirage, Rafale et autres fleurons de l'aviation. C'est l'une des plus grandes collections du pays, dont certains sont classés monument historique. Ces engins ont défendu notre territoire et c'est ce qui vaut l'admiration de ces bénévoles. La passion de ces derniers est de sillonner les bases militaires, démonter les aéronefs bons pour la retraite et les restaurer pièce par pièce, et ce, sans compter leurs heures.