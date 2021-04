Aéroport de Nantes : les dispositifs d'aide suscitent la colère

NUISANCES – Près de Nantes, des riverains subissent le bruit des avions de l’aéroport. L’État va devoir racheter leurs maisons mais toutes ne sont pas concernées, ce qui suscite de la colère.

Les riverains autour de l’aéroport de Nantes n’en peuvent plus. Ils sont trop exposés au bruit des avions. L’État a annoncé l’entrée en vigueur de deux mesures pour ces habitants : le droit de délaissement et l’aide à la revente. Le droit de délaissement est la faculté offerte aux propriétaires d’un bien, concerné par une opération ou un projet d’urbanisme, de forcer l’expropriant à racheter le bien concerné. Ainsi, dans le cas des riverains de Nantes, ils forcent l’État à racheter leurs maisons en raison des nuisances causées par le bruit des avions.

Toute l'info sur Le 13h

Ce droit sera réservé aux propriétaires dont les habitations sont situées là où le bruit est le plus fort, soit 62 décibels et plus. Ainsi, 48 maisons seraient concernées selon le ministre des Transports. Mais en vérité, seuls 10% auraient été achetées entre 2010 et 2018, condition indispensable pour disposer de ce droit. En ce qui concerne l’aide à la revente, l’État s’engage à rembourser la différence du prix de vente de la maison pour compenser sa perte de valeur en raison de la proximité avec l’aéroport. Là encore, cette aide ne concerne pas tout le monde. Elle dépend aussi de la date d’achat de l’habitation.

Des riverains excédés

À Bouguenais, la maire sonde les habitants concernés par ce droit. Une retraitée, qui habite à quelques mètres des pistes d’atterrissage, est intéressée mais n’est pas éligible. "Je trouve ça complètement inéquitable ! Cette dame a acheté avant 2010 et du coup, elle subit les nuisances mais elle ne va pas bénéficier de ce droit à la revente ou de ce droit au délaissement par l’État alors qu’on nous avait dit qu’on aurait le droit à des compensations exemplaires", s’indigne la maire. La retraitée ne comprend pas la décision. "Pourquoi maintenant dit-on à ceux qui ont des maisons achetées il y a longtemps 'débrouillez-vous supportez tout', ce n’est pas logique", se révolte-t-elle lorsqu’elle apprend la mauvaise nouvelle. Comme elle, d’autres habitants n’ont pas le droit à cette aide de l’État. "On a investi en achetant ces maisons, on a investi en travaillant dedans et puis maintenant pour nous tout s’arrête. C’est complètement injuste", poursuit un riverain de Bouguenais.

D’une rue à l’autre, le dispositif de compensation est différent. "Ces maisons sont concernées par la zone de délaissement et pas ce côté-ci", montre un riverain dans une même rue dans le reportage en tête de cet article. Pourtant, le son est bien aussi fort. Un habitant sur le pas de sa porte habite du bon côté de la rue et a acheté sa maison en 2013 mais il n’est pas convaincu par les promesses de l’État. "C’est du pipeau ! Parce que je sais très bien qu’on n’aura pas la même chose sans débourser d’argent", affirme-t-il. Les habitants en colère sont unanimes : les dispositifs d’aide sont trop restrictifs. D’autres mesures sont attendues comme le déplacement des établissements scolaires et l’instauration d’un couvre-feu pour réguler le trafic aérien.

LT