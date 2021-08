Afghanistan : quels réfugiés la France va-t-elle accueillir ?

Pour ce qui est de leur nombre, un peu plus de 10 000 demandes ont été faites en 2020. Et un dossier sur deux a été rejeté. Mais depuis le début de l'année 2021, la situation se dégradant en Afghanistan, plus de 5 000 dossiers ont été validés. Cela représente près de 90% des demandes.

Protéger ceux qui nous ont aidés et qui sont menacés, tels étaient les mots d'Emmanuel Macron. Mais la question pour savoir s'il faut accueillir davantage d'Afghans fait débat et divise la classe politique. Certains à droite, comme Christian Estrosi, ferment clairement la porte. Du côté des socialistes ou des écologistes, au contraire, on veut aller plus loin.