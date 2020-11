Agression de Michel Zecler : des policiers mis en examen et écroués, une décision rare

Quatre policiers ont été mis en examen et deux d'entre eux écroués dans l'affaire du passage à tabac du producteur de musique Michel Zecler. D'après le spécialiste police-justice de TF1 et LCI Georges Brenier, c'est "rarissime et très symbolique". La justice a selon lui, notamment, "voulu frapper fort pour éviter d'apparaître trop complaisante et laxiste vis-à-vis des forces de l'ordre". Désormais, l'enquête se poursuit et d'autres agents vont être interrogés pour savoir si des insultes racistes ont bien été proférées.