"Ah bon, tu veux que je t'apporte un camion-poubelle ?" : on a passé la journée avec le père Noël (d'un centre commercial)

Le regarder, c'est un spectacle. Il y a Gisèle. Jolie petite métisse, trois pommes de haut pas plus, qui de loin, n’ose pas approcher, se tourne les doigts dans le nez en se tortillant. Pas à l’aise, au bord des larmes. Et le père Noël arrive. Lui murmure on ne sait quoi. L’emmène se faire prendre en photo sur le traîneau ; et visiblement, elle adore. La fillette ressort de l’entrevue amadouée, un bonbon dans la bouche. "Elle est timide", confesse sa maman. "Mais il a touché son nez, et il a fait clignoter la lumière en même temps, donc c’était un peu magique. Je viens d’Australie et tous les ans là-bas, on prend la photo avec le père Noël. Pour elle, c’était la première fois."





Le tapis rouge hypnotise les gosses. Ils tournent autour, sans oser s’approcher, mais sont comme aimantés. Arrive Emmanuel. Lui est survolté. Vraiment. Il hurle de joie. A côté, dans sa poussette tirée par une maman fatiguée, Chloé, sa sœur, hurle elle aussi, mais de peur. Alessandro, 4 ans, attend de son côté gentiment, avec son ballon en forme d’épée trop grand pour lui. Tout droit, prêt, impressionné mais ne mouftant pas ; le père Noël s’approche, Alessandro a le regard fixe. "En fait, on est déjà venu l’autre jour, mais Alessandra avait trop peur, il ne voulait pas le voir, il se cachait derrière moi", raconte le papa. "Cette fois-ci, on est passé voir les lutins avant, c’est plus facile." Alessandro se fera embarquer dans le traîneau sans moufter. Et son papa craquera en achetant trois photos. 15 euros l'une. Pas la monnaie ? Pratique, il y a le distributeur juste à côté.