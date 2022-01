VIDÉO - Ahmed, enfant malien atteint d'une rare maladie cardiaque, opéré en France grâce à La Chaîne de l'espoir

AVEC LE CŒUR - Grâce aux médecins et aux familles d'accueil, la Chaîne de l'Espoir permet à de jeunes enfants venus de pays pauvres d'être soignés dans l'Hexagone. C'est le cas du petit Ahmed, qui a pu être opéré d'une rare maladie cardiaque.

Endormi dans les bras de son accompagnant, Ahmed est arrivé du Mali et ne se doute pas de l'accueil qui l'attend à l'aéroport de Nantes : la famille Hibert est venue au grand complet. C'est chez eux que le petit garçon vivra pendant quelques semaines. "C'est émouvant de le voir, si petit. On voit qu'il croule de fatigue. Mais ça y est, notre rôle commence. À nous de jouer", explique, face à la caméra du 13H de TF1, dans le reportage en tête de cet article, Isabelle Hibert, dont la famille est bénévole et forme l'un des maillons de La Chaîne de l'Espoir.

Cette ONG a créé un centre de chirurgie cardiaque à Bamako, mais Ahmed souffre d'une maladie rare, inopérable là-bas. Alors, dans ce genre de cas difficiles, l'association organise un transfert en France. "Son intervention est vraiment urgente. Il ne peut pas attendre plus de six mois. C'est pour cela qu'on a demandé un transfert", explique le docteur Sanoussi Daffé, cardiologue au centre cardiopédiatrique André-Festoc, à Bamako. Ahmed n'a qu'un an et demi, mais sa famille a décidé de le laisser partir pour qu'il puisse guérir. "On est contents, mais on est aussi mélancoliques parce que ça fait [de la peine] de voir un enfant aussi petit partir loin de ses parents", confie le père du garçonnet, Abdoulay B.

"On va bien s'occuper de lui"

En France, la famille Hibert est présente pour prendre le relais et entourer le petit garçon dans cette aventure loin de chez lui. Pour ce faire, ils l'accueillent chez eux, à Pornic (Loire-Atlantique), et vont répondre à tous ses besoins, lui apportant "tout ce qu'il pourrait avoir chez lui. On essaye de lui donner autant pendant son séjour en France et le temps que va durer l'hospitalisation. On pense bien à sa famille aussi, on se met à leur place. On va bien s'occuper de lui", poursuit Isabelle Hibert. La famille a aussi pour mission d'accompagner l'enfant à ses rendez-vous médicaux. Ce jour-là sous l'objectif de notre caméra, il rencontre son cardiologue, ainsi que le professeur Olivier Baron, son chirurgien.

C'est ce dernier médecin et son équipe qui travailleront au bloc - avec succès - pendant près de cinq heures afin de réparer le cœur d'Ahmed. Le petit garçon devra être surveillé, mais sa vie lui tend désormais les bras. "On lui souhaite d'avoir la plus belle des vies, maintenant qu'il a un petit cœur tout neuf", indique Eric Hibert. Sa convalescence doit durer encore un mois. Le temps, pour lui, de souffler en France ses deux bougies. Chaque année, La Chaine de l'espoir permet d'opérer une centaine d'enfants dans l'Hexagone.

TF1 | Reportage M. Giraud, S. Guerche

