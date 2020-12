Alain Finkielkraut : "La haine des Juifs s'inscrit dans un tout autre contexte, une toute autre réalité, qui est de plus en plus inquiétante"

La mémoire de la persécution, de l'extermination des Juifs ne nous permet pas d'ouvrir les yeux sur ce qui arrive aujourd'hui. L'antisémitisme se répand, mais ce n'est pas un retour des vieux démons. Ce n'est pas une continuation ou une résurgence de l'antidreyfusisme. Au cœur de cet antisémitisme : Israël, un pays nazifié par ceux qui le haïssent. L'État hébreu est nazifié par un certain nombre d'enfants issus de l'immigration, un certain nombre de progressistes. C'est un antisémitisme qu'Alain Finkielkraut qualifie d'"islamoprogressiste", qui n'a rien avoir avec le fascisme, l'extrême droite, et à fortiori, le nazisme. On est en droit de critiquer l'occupation israélienne de la Cisjordanie, mais il n'y a qu'à voir la démographie palestinienne pour bien comprendre que c'est tout sauf un holocauste ou une extermination. C'est cet antisémitisme là qui s'est exprimé contre la pauvre Miss Provence quand elle a avoué que son père était Israélien. Cela démontre que le devoir de mémoire est totalement démuni parce qu'il attaque l'antisémitisme comme racisme. Cette haine des Juifs s'inscrit aujourd'hui dans un tout autre contexte, une toute autre réalité, qui est de plus en plus inquiétante.