Alcool interdit sur la voie publique : à Strasbourg, on ruse déjà

Désormais effectivement, les sodas ou cocktails sans alcool sont les seuls à se disputer la carte des ventes de boissons à emporter des bars et restaurants. Mais avec le printemps, les Strasbourgeois ont transformé certaines places en terrasses. Et à l'heure du déjeuner, le centre-ville fait office de restaurant en plein air. Peu de masques et aucune distanciation, les habitués s'entassent et assument. "Il y a eu une mesure de la préfète disant que l’alcool à l’extérieur était refusé à partir de maintenant, mais comment vous voulez faire des contrôles ?", interroge une jeune femme.

Car malgré l'interdiction de vente et de la consommation d'alcool sur la voie publique, les apéros en plein air ne semblent pas avoir cessé. Les boissons sont simplement consommées plus discrètement, comme en témoigne un jeune sur un quai : "On ne peut plus les prendre au bar. Du coup on le fait en grande surface et on ne change pas nos habitudes : on continue à boire une petite bière ici."