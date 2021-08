Alerte aux poulpes en Bretagne : l'invasion qui inquiète

Depuis quelque temps, une inquiétante disparition des crustacés et coquilles Saint-Jacques sévit dans le Morbihan. Le principal coupable : le poulpe. Ce céphalopode, qui vit en moyenne entre deux et trois ans, n’a jamais été aussi présent dans les eaux bretonnes. Une invasion qui inquiète les pêcheurs car le poulpe est un prédateur.

"Cette année, pour les crustacés, c’est foutu, surtout pour les crabes. Et ça mange les homards et les langoustes dans les casiers", explique Simon Le Gurun, pêcheur à Quiberon. Un autre montre le résultat de l’attaque d’une pieuvre dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "Il est rentré dans le casier et il l’a mangé entièrement", déclare Patrice Douaré en montrant un homard découpé en deux.

Selon Dominique Barthélémy, conservateur du milieu vivant à l’Océanopolis de Brest, la météo est en cause. "Si on a des hivers doux, eh bien la température de l’eau va favoriser le développement des juvéniles qui sont nés cette année-là et on peut avoir des populations qui augmentent dans ce cas-là très rapidement", explique-t-il.

Cette situation inédite a des répercussions. Faute de crustacés et de Saint-Jacques, la quantité de poulpes pêchés explose avec 17 tonnes cette année contre une seule l'an dernier. Malgré cette quantité astronomique, la pieuvre - qui se vend en moyenne cinq euros le kilo- trouve preneur mais surtout à l’étranger. "C’est un produit qui s’exporte essentiellement en Italie en Espagne et au Portugal", affirme David Hybois, responsable d’exploitation à la criée de Quiberon.