Alerte incendie dans l’Aude : en immersion avec les pompiers

La surveillance commence à 500 mètres d’altitude. Dans sa vigie à 360 degrés, Natacha Katz détecte la moindre fumée suspecte. “Là, en fait, je viens de voir un départ de feu au niveau de Perpignan”. Aussitôt, il faut calculer sa position exacte pour la transmettre au service de secours. Depuis cette vigie, deux départs de feu sont déclarés chaque jour. Alors pour intervenir au plus vite, des pompiers sont postés en pleine nature, dans des lieux stratégiques. On les appelle les GIFF, groupements d’intervention des feux de forêt.

“Aujourd’hui, nous avons six groupes, tel que celui-là, qui sont prépositionnés sur l’ensemble du département. On gagne du temps. L’intérêt, c’est de pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Ils sont avec nous, là pour l’instant. Et peut-être que dans cinq minutes, ils partiront sur un départ de feu”, explique le capitaine Laurent Mourette, chef du centre de secours principal de Perpignan Nord (SDIS 66).