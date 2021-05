Alimentation : bientôt des "vers de farine" dans nos assiettes

"Ce n'est pas évident de se dire que le matin, si on veut manger des insectes, on va avoir des insectes qui flottent dans son bol. Ce n'est absolument pas le but. On utilise la poudre, qui est broyée, qu'on ne voit plus. Et ce sont des céréales, qui une fois dans votre bol, sont identiques à ceux que vous allez manger tous les matins", indique Bastien Rabastens, cofondateur de Jimini's.