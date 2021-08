Allocation de rentrée scolaire : êtes-vous concerné par cette aide versée mardi 17 août ?

C'est ce mardi 17 août que l'allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée. Cette aide contribue à financer les fournitures scolaires et autres cartables pour la rentrée des enfants de 6 à 18 ans et est destinée aux parents à revenus modestes. "Environ 3 millions de familles, ce qui représente 5 millions d'enfants", vont percevoir cette aide dans les prochaines semaines, précisaient début août dans un communiqué commun Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'Enfance et des Familles. "L'allocation de rentrée scolaire apporte un soutien à ces familles au moment où elles doivent faire face à un pic de dépenses à l'occasion de la rentrée scolaire", déclaraient-ils.