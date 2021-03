Allocution d’Emmanuel Macron : les attentes des Français

Après plus d'un an de crise sanitaire et de restriction, beaucoup de Français pensent sans doute aux vacances, des envies d'ailleurs et de convivialité. Mais pas seulement, car à quelques minutes de l'allocution présidentielle, ils sont aussi dans l'attente d'un horizon et de perspective. "Tout le monde espère que ça ne soit pas un total confinement comme on a eu l'année dernière. Ce serait trop dur", confie une mère de famille. "Moi, ce qui me pèse, c'est de ne pas pouvoir me projeter", s'exprime un senior.