Allocution d'Emmanuel Macron : qu'en attendent les Français ?

Alors que la tension dans les services réa des hôpitaux des Hauts-de-France est à 149%, beaucoup seraient favorables à un confinement strict et court. Et ce, pour éviter les demi-mesures qui n'ont pas eu l'effet escompté et qui plombent le moral sur la durée.

Pour une majorité de personnes, ce qui est attendu, ce sont des consignes intelligibles, fermes et applicables, mais pas ce que vivent les habitants des zones rouges depuis deux semaines. "On attend surtout des consignes précises et qui durent dans le temps", explique un passant. En gros, tous veulent un cap et une direction à suivre pour en finir une bonne fois pour toutes et penser plus sereinement aux beaux jours prochains.