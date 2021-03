Alpes-Maritimes : un week-end à la limite du confinement

Ce week-end, des habitants des Alpes-Maritimes n'ont eu aucun problème à profiter du soleil dans les départements voisins. À l'heure du retour, il est possible qu'ils soient contrôlés par les gendarmes qui vérifient un détail en particulier, le périmètre de cinq kilomètres autorisé. Pour ceux qui se sont déplacés plus loin afin d'échapper au confinement et qui espèrent passer entre les gouttes, le colonel Nasser Boualam, commandant du groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes, explique que ce sera très difficile. Il a fait savoir que des gendarmes sont déployés dans tout le département, des dizaines de points de contrôle fixes et des patrouilles mobiles.