Haut-Rhin : à la découverte du Doogo club, un parc de loisirs pour chiens

"Ils peuvent être libres, jouer avec les copains, profiter des agrès, des pneus, de la piscine, du trampoline. Ici on est plus axé sur la sociabilisation et le loisir", explique la jeune femme dans la vidéo en tête du papier.

Visiblement, cela a un impact sur le comportement des animaux. En quelques semaines, Rémi a vu Olga, sa chienne, se transformer. "Elle avait peur des gros chiens et là (...) elle a vraiment vaincu ses peurs", confie le jeune homme.

Idem, pour cette habituée qui a remarqué le changement d'attitude de son chien avec les autres animaux. "Nous quand on le promène à l'extérieur, on croise plein de monde, plein d'autres chiens et pour que les rencontres se passent bien, venir ici ça permet vraiment d'avoir des chiens sociables", témoigne-t-elle. "On voit comment ils se comportent avec les autres chiens, avec les humains et c'est super parce que nous ça nous permet de l'emmener un peu partout en ville, en vacances", confie une autre.