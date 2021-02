Analyse du livre de Mathieu Laine "Infantilisation, cet État nounou qui nous veut du bien"

"La pandémie n'aura été que le baromètre en fusion d'un phénomène plus profond : la prise de pouvoir totale de l'État nounou, cette bureaucratie qui nous veut du bien". Dans ce court essai, comme un cri de liberté, l’essayiste libéral et entrepreneur Mathieu Laine dénonce cet autre virus : la fièvre bureaucratique, technocratique et centralisatrice qui ne fait que révéler la propension malsaine de l'État à infantiliser les Français. Un mal qu’on ne traite que par le dégagisme, en allant de gauche à droite et de droite à gauche, à chaque élection. Il faut faire de cette crise une opportunité.