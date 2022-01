Animaux abandonnés : les refuges saturés

Ils seraient heureux de retrouver une liberté, une gamelle et l'affection d'un maître. Mais ces chiens ont vu leur chance diminuer cette année. Les adoptions sont en baisse et le refuge de Saint-Pierre-du-Mont (Landes) n'a quasiment plus aucune place. Ce refuge a pourtant de belles histoires comme celle de Caramel, retiré à son propriétaire pour mauvais traitement. Alors qu'il a trouvé un adoptant, nombreux sont ceux qui attendent encore. Les Français ont moins adopté depuis 2021.

Beaucoup d'animaux qui avaient trouvé un foyer pendant les confinements se sont retrouvés à la rue. Les abandons de chat par exemple ont progressé l'an dernier de 25%. La SPA sensibilise adultes et écoliers en mettant en avant son savoir-faire. "Vous êtes accompagné et conseillé par de vrais professionnels. C'est notre métier, nous savons ce que nous faisons et nous connaissons nos animaux", explique Pauline Rouby. Les nouveaux animaux de compagnie comme les lapins sont, eux, deux fois plus abandonnés qu'il y a deux ans. Au total, 7 200 animaux sont en attente d'une nouvelle famille dans les refuges de la SPA.