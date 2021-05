Animaux de compagnie : le confinement a donné des ailes aux adoptions

Actuellement, 70% du budget consacré aux animaux est concentré sur l'alimentation. Jean-Philippe, par exemple, dépense près de 150 euros par an pour nourrir son chien, un Jack Russell âgé de trois ans. "Quand on aime l'animal, il n'y a pas de limite", confie-t-il. Ces canins et ces félins sont bien plus que des animaux de compagnie. Ils apportent un plaisir simple qui font d'autant plus de bien dans cette période sanitaire compliquée.