Antilles : les forces de l'ordre visées par des tirs à balles réelles

Deux cent cinquante policiers et gendarmes, dont des membres du GIGN et du RAID, ont été envoyés en renfort ce week-end. Après une première journée de manifestation hier et l'annonce d'une grève générale, des camions, des taxis, mais aussi des palettes et des pneus ont été disposés à des points stratégiques du trafic routier. Une situation comparable à ce qui se passe depuis cinq jours, un peu plus au nord, en Guadeloupe. Là-bas aussi, des policiers ont été visés par des tirs à balles réelles. Signe de cette tension et de la confusion, dans leur opération pour tenter d'interpeller des émeutiers, les policiers eux-mêmes font usage de leurs armes.