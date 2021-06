Appel aux dons de sang : les réserves au plus bas dans beaucoup de régions

ALERTE - L’Établissement français du sang appelle à donner son sang d’urgence alors que les réserves baissent.

Les réserves de sang sont "trop basses" en France, alerte lundi l’Établissement français du sang (EFS) qui lance un appel d’urgence pour que les gens, y compris ceux vaccinés contre le Covid, viennent faire un don. "Avec moins de 85.000 poches, les réserves de sang sont désormais trop basses et la situation est très fragile, en particulier sur les groupes sanguins O et B", constate l’EFS. Les jours fériés de mai suivis du déconfinement expliquent en partie l’absence des donneurs ce mois-ci, explique l’établissement public.

Toute l'info sur Le 13h

Au moins 100.000 poches sont nécessaires pour avoir un niveau de réserve permettant de disposer de suffisamment de sang pour chaque groupe sanguin. "Le compte n’y est pas. Il nous manque plus de 2000 donneurs chaque semaine", indique-t-on à l’EFS. "On a besoin que tout le monde se mobilise un petit peu, que tout le monde vienne donner avant de partir en vacances. On a besoin que tout le monde se dise 'aller je vais apporter ma pierre à l’édifice et je vais donner mon sang' ", demande Pascal Le Moal, cadre de santé à l’EFS, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Un million de patients ont besoin de vos dons

Chaque année, ce sont environ 500.000 patients qui sont transfusés auxquels s’ajoutent 500.000 soignés avec des médicaments dérivés du plasma sanguin (immunoglobulines, facteurs de coagulation, albumine…). La vaccination contre le Covid n’est pas un ajournement au don du sang. "Si vous avez été vacciné, vous nous le dites et puis on en tiendra compte et si vous avez eu le Covid, vous comptez 14 jours après la fin des symptômes et vous êtes éligibles au don du sang", poursuit Pascal Le Moal. Toutes les mesures de précaution sont prises pour les collectes de sang afin d’éviter les risques de transmission du Covid. "Tout est respecté, on leur fait changer le masque, il y a du gel hydroalcoolique à disposition, les gestes barrières sont respectés. Je ne pense pas qu’il y ait plus d’inquiétude que ça", affirme Gazelle Vincent, infirmière au CHU de Clermont-Ferrand. La plupart des lieux de collecte propose des rendez-vous pour éviter un temps d’attente trop long et respecter la distanciation. "Il vous faut une demi-heure devant vous et si vous êtes en bonne santé et que vous n’avez pas de contre-indication, tout le monde peut donner", assure Leïla Lehiri, une autre infirmière.

Pour donner votre sang, vous devez avoir plus de 18 ans, peser plus de 50 kilos et ne pas avoir de maladies associées. Un site (dondesang.efs.sante.fr) et une appli ("Don de sang") sont disponibles pour connaître les lieux de collecte et le site "mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr" permet de prendre rendez-vous.

LT

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.