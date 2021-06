Appel du 18-Juin : rencontre avec les deux derniers vétérans

On dit souvent qu'un événement bascule dans l'histoire quand il n'y a plus de témoins pour le raconter. Et ils ne sont plus très nombreux à avoir vécu la résistance française à l'Allemagne nazie. C'est le cas notamment d'Hubert Germain, 100 ans, et Léon Gautier, 98 ans. Ce dernier héros a été élevé à la dignité de Grand officier de la légion d'honneur par Emmanuel Macron. C'était comme un remerciement aux derniers français vétérans de l'arrivée sur la plage d'Ouistreham en Normandie.