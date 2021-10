Appels d’urgence : le numéro unique est-il efficace ?

Chacun ses protocoles et son numéro de téléphone, mais une plateforme partagée. Depuis 2014 dans l'Hérault, Samu et pompiers travaillent à quelques mètres et parfois main dans la main. Cet après-midi, un accident de scooter est déclaré. Les pompiers reçoivent des images de la scène et les partagent avec le Samu. “Tout le monde partage les mêmes images, partagent les mêmes informations sans téléphone, sans application, sans réseau informatique qui est déjà faillible, mais qui en plus consomme. Quand vous faites un texto, vous consommez du temps”, explique le lieutenant-colonel Gilles Viriglio, chef de groupement action opérationnelle su service incendie et de secours de l’Hérault (SDIS).