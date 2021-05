Appels d'urgence : vers un numéro unique ?

Le Service Départemental d'Incendie et Secours (SDIS) à Annecy est une des rares plateformes à réceptionner à la fois les appels au 15 le SAMU, au 18 les pompiers et au 112 le numéro d'urgence européen. Pompier et SAMU décrochent indifféremment et décident des équipes à mobiliser selon la gravité de la situation. "Ça nous permet d'optimiser la réponse de secours. En connaissant l'un et l'autre, la parfaite disponibilité en temps réel des moyens de l'autre partenaire", explique le directeur du SDIS Haute-Savoie, Pascal Lorteau. En y ajoutant le 17 pour la police, c'est à cela que pourrait ressembler la future plateforme de numéro d'urgence unique le 112.