Après le déconfinement, l'auto-confinement ?

Le Conseil scientifique recommande un auto-confinement préventif. Il s'agit de restreindre au maximum nos contacts, au moins une semaine avant Noël ou avant le 31 décembre si nous le fêtons en famille et avec nos proches. Pour bien s'auto-confiner, il ne faut pas envoyer ses enfants à l'école jeudi et vendredi prochain. Et cela vaut la peine de se faire tester avant la soirée du 24 et du 31 décembre, uniquement si vous avez les symptômes ou si vous vez pris des risques et multiplié les contacts.