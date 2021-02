Après Nice, des mesures de confinement local à Dunkerque ?

Dans chaque chambre, la patience du Dr Antoine Cailliau, gériatre, médecin responsable de l'unité Covid-19 à la polyclinique de Grande-Synthe (Nord), reste intact. Pourtant, les apparences sont trompeuses. "On atteint nos saturations tant au niveau logistique du nombre de lits, d'hospitalisations, tant aux niveaux physique et psychologique de la part de tout le monde, des soignants, surtout des médecins aussi", confie-t-il.

"On est vraiment aux portes de l'Angleterre, donc on s'attendait à ce que ce variant arrive sur le territoire. Et nous, on est sur la route de passage entre les entreprises qui gèrent un fret vers l'Angleterre aller-retour. Donc, c'était inévitable", explique Dr Marie-Andrée Brimeux, biologiste, médecin hygiéniste.