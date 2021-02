Après Nice, vers des mesures supplémentaires à Dunkerque ?

L'hôpital de Dunkerque (Nord) est saturé et ne peut plus accueillir de malade Covid. Depuis le 1er février, les équipes ont dû organiser le transfert de 54 patients de réanimation qui remplissent les lits de tous les hôpitaux de tout le département. Des malades plus graves et plus jeunes qu'il faut soigner. Mais pour cela, les médecins réclament des mesures immédiates. "Ce que l'on veut, c'est pouvoir s'occuper des patients et casser cette chaîne de contamination", explique le Dr Patrick Goldstein, chef du service de SAMU 59 à Lille. Pourtant, le maire de Dunkerque, avec tous les élus de l'agglomération, vient de demander une dernière chance avant de reconfiner.