Nice, ville de villégiature, intègre la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco

Une consécration pour la ville azuréenne et pour son maire Christian Estrosi qui en avait l'objectif depuis son élection à la tête de la ville en 2008. "Nice, notre ville que nous aimons tant, est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Elle devient, pour la planète entière, une des villes-références du patrimoine mondial. C’est un événement historique, unique dans notre histoire par sa dimension et son retentissement", a-t-il réagi via Twitter. L'édile a salué une ville "à la fois enracinée et ouverte, méditerranéenne et alpine, européenne et cosmopolite", dont "l'architecture et le paysage unique en font un modèle pour un grand nombre d'autres villes du monde."