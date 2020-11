Assouplissement des règles du confinement : les surfeurs, les baigneurs et les cyclistes font leur retour

Ce samedi matin, les surfeurs et les baigneurs ont retrouvé le chemin de la plage après un mois d'interdiction. Ils ont sauté sur l'occasion et ont hâte d'être les premiers à se jeter à l'eau. Certains sont même partis de chez eux à l'aube pour arriver à la plage à huit heures. "On voulait être là pour le premier jour, juste pour la petite sensation et le bain dans l'eau froide", a affirmé l'un des baigneurs. De plus, les conditions météorologiques sont bonnes.