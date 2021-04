AstraZeneca : le casse-tête de la seconde dose

Victoire Symphorien est interne dans un hôpital de la région parisienne. Elle a reçu sa première dose d'AstraZeneca le 3 mars et n'a aucune inquiétude sur la deuxième injection. Mais elle ne sait pas quand et comment elle aura lieu. "Initialement, mon rendez-vous était prévu un 9. Ils l'ont décalé à douze semaines, mais je n'ai eu aucune nouvelle. Et là, je n'ai pas de nouvelle non plus sur ce qu'on va avoir comme deuxième dose et si on va avoir une deuxième dose", confie-t-elle.