"Je vous suggère de réfléchir à votre attitude" : le coup de gueule d'Alain Fischer contre un médecin refusant l'AstraZeneca

Dans une vidéo relayée par France Bleu Azur, le docteur Julian Szepetowski, généraliste à Saint-Paul-de-Vence, a expliqué pourquoi il ne comptait pas vacciner ses patients. Il en est convaincu : le produit n'est "pas efficace sur les variants, anglais et sud-africain". Mais surtout, s'interroge le médecin, "si on le propose à nos patients, est-ce que plus tard on pourra leur proposer les futurs vaccins, type Johnson ou Moderna, qui eux seront plus efficaces sur les variants ? Avoir fait l'AstraZeneca est-il une contre-indication ? Cela nous pose problème et nous fait dire que, pour le moment, on ne le propose pas."