Au camping, c’est la saison des barbecues !

C'est l'un des sons de l'été. Dans ce camping, c'est midi et les barbecues sont de sortie. Mais avant de se régaler, il faut acheter la marchandise et pour cela, nos campeurs ont choisi leur boucherie. "Je ne pourrais pas faire les vacances sans ça" ; "On en profite quel que soit le temps" ; "'Ça fait partie de l'été. Le barbecue fait partie des vacances", lancent quelques-uns d'entre eux. Lorsqu'il fait beau, près de 40 % des ventes concernent les viandes pour les barbecues.

De retour au camping, sur une braise bien chaude, les premières saucisses commencent à dorer sous l'œil expert d'Yves. Pour ces Bourguignons, impossible de ne pas aimer le barbecue en vacances. Et cela donne des idées, car un peu plus loin, Martine et Christian ont proposé un barbecue de dernière minute à leurs voisins. "C'est tellement convivial. Ces petits riens qui rendent la vie agréable", confient-ils. Pour eux, le barbecue est une évidence et cela permet aussi de se faire des amis. Des grillades qui ont de quoi donner l'eau à la bouche et qui n'attendent plus qu'à être dégustées.